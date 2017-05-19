Томские студенты получили миллион рублей на производство домофона для колясочников

Томский «Вездефон» получил поддержку «Рыбаков Фонда» в размере миллиона рублей. Специальное устройство можно заменить бесплатным приложением, узнал 19 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

«Рыбаков Фонд» инвестирует один миллион рублей в проект студентов ТПУ. Руководитель проекта «Вездефон» Дмитрий Котов сможет производить специальные домофоны для маломобильных граждан на базе Института производственных систем ТПУ.

«Вездефон» посылает сигнал о звонке в дверь на мобильный телефон, а не на стационарную трубку у двери. Новый домофон также может быть использован как для одной квартиры, так и для всего подъезда, а также автоматически оповещать полицию о взломе. Два жилых дома в Томске уже оснастили «вездефонами», сам автор проекта Дмитрий Котов маломобилен и часто пользуется возможностью открыть дверь из любой точки квартиры.

«Ещё один миллион будет направлен на проект „Вездефон“. Это социальный проект, создание собственного производства. Лидер проекта Дмитрий — это маломобильный человек и он работает над продуктом», — отметила руководитель «Рыбаков Фонд» Елена Ульянова.

Напомним, новосибирская компания «Электронный город» 7 октября 2016 года выпустила аналогичное по функциям мобильное приложение «Мой дом». Программа придаёт смартфону функции пульта для ворот, калитки, шлагбаума или домофона. Программа доступна для скачивания бесплатно в iTunes и Google Play.