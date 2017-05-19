 

Томские студенты получили миллион рублей на производство домофона для колясочников

 19 мая, 10:43
были упомянуты
подходящие темы
Томские студенты получили миллион рублей на производство домофона для колясочников
Фото с сайта tpu.ru

Томский «Вездефон» получил поддержку «Рыбаков Фонда» в размере миллиона рублей. Специальное устройство можно заменить бесплатным приложением, узнал 19 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения Томского политехнического университета.

«Рыбаков Фонд» инвестирует один миллион рублей в проект студентов ТПУ. Руководитель проекта «Вездефон» Дмитрий Котов сможет производить специальные домофоны для маломобильных граждан на базе Института производственных систем ТПУ.

«Вездефон» посылает сигнал о звонке в дверь на мобильный телефон, а не на стационарную трубку у двери. Новый домофон также может быть использован как для одной квартиры, так и для всего подъезда, а также автоматически оповещать полицию о взломе. Два жилых дома в Томске уже оснастили «вездефонами», сам автор проекта Дмитрий Котов маломобилен и часто пользуется возможностью открыть дверь из любой точки квартиры.

«Ещё один миллион будет направлен на проект „Вездефон“. Это социальный проект, создание собственного производства. Лидер проекта Дмитрий — это маломобильный человек и он работает над продуктом», — отметила руководитель «Рыбаков Фонд» Елена Ульянова.

Напомним, новосибирская компания «Электронный город» 7 октября 2016 года выпустила аналогичное по функциям мобильное приложение «Мой дом». Программа придаёт смартфону функции пульта для ворот, калитки, шлагбаума или домофона. Программа доступна для скачивания бесплатно в iTunes и Google Play.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 мая, 11:53 • интервью

Пионер благоустройства

Институт Стрелка специально для Сиб.фм поговорил с советником мэра Новосибирска Александром Ложкиным о благоустройстве и общественных пространствах.

Работа мечты на пике технологий

 25 апреля, 13:17 • колонка
Ольга Дуплина
менеджер по персоналу
 5 апреля, 16:41 • статья

Как реанимировать заброшенный парк

Новый материал проекта «Городской конструктор» Сиб.фм и Института Стрелка — о том, как реанимируют заброшенный парк советского времени в Ульяновске.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
 12 мая, 11:29 • новость

Дети пытались выбросить одноклассницу из окна школы в Новосибирске

Полиция Новосибирска проверяет информацию о том, что ученики второго класса школы в Первомайском районе пытались выбросить одноклассницу в окно и поджечь ей волосы.
присоединяйтесь!
    