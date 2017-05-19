 

Участники банды взрывателей банкоматов в Кемерове получили от 2 до 3 лет колонии

 19 мая, 18:12
подходящие темы
Участники банды взрывателей банкоматов в Кемерове получили от 2 до 3 лет колонии
Фото с сайта globallookpress.com

Центральный районный суд Кемерова 19 мая вынес обвинительный приговор банде из трёх молодых людей, признанных виновными в кражах денег из банкоматов, которые они взрывали с помощью газа, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной прокуратуры.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что грабители тщательно готовились к налётам на банкоматы и заранее разработали технологию взрыва, для которой использовали аккумуляторы и баллоны с газом. Весной 2016 года они сначала испробовали подобранное оборудование в безлюдном месте и взорвали холодильник.

Первое преступление было совершено через несколько дней в помещении банка на улице Ноградской в Кемерове. Ночью налётчики приехали к зданию, взорвали банкомат, вытащили из него 162 тысяч рублей и скрылись. При этом взрывом они повредили входной тамбур, общий ущерб составил 2,4 млн рублей.

На второе преступление банда решилась уже в мае 2016 года. Так же ночью грабители приехали к зданию аптеки на улице Ворошилова, где находился банкомат, и взорвали его, но скрыться с деньгами не успели, поскольку среагировавшие на взрыв сотрудники правоохранительных органов задержали их на месте преступления.

В ходе расследования было установлено, что лидер преступной группы в феврале 2016 года вместе с подельником (который не был потом причастен к взрывам банкоматов) ограбил в Кемерове автозаправку, забрав у кассира дневную выручку в сумме более 300 тысяч рублей.

Приговором суда все трое участников банды были признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и с незаконным проникновением в хранилище». Двое рядовых участников преступного сообщества получили по два года колонии, лидер группы, признанный виновным ещё и в грабеже, приговорён к трём годам колонии.

Напомним, в 2013 году в Новосибирске грабитель ночью взорвал банкомат прямо в здании банка и похитил 2 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.

Данила-FM

 9 февраля, 11:21 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
 12 мая, 11:29 • новость

Дети пытались выбросить одноклассницу из окна школы в Новосибирске

Полиция Новосибирска проверяет информацию о том, что ученики второго класса школы в Первомайском районе пытались выбросить одноклассницу в окно и поджечь ей волосы.
присоединяйтесь!
    