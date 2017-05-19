Участники банды взрывателей банкоматов в Кемерове получили от 2 до 3 лет колонии

Центральный районный суд Кемерова 19 мая вынес обвинительный приговор банде из трёх молодых людей, признанных виновными в кражах денег из банкоматов, которые они взрывали с помощью газа, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной прокуратуры.

В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что грабители тщательно готовились к налётам на банкоматы и заранее разработали технологию взрыва, для которой использовали аккумуляторы и баллоны с газом. Весной 2016 года они сначала испробовали подобранное оборудование в безлюдном месте и взорвали холодильник.

Первое преступление было совершено через несколько дней в помещении банка на улице Ноградской в Кемерове. Ночью налётчики приехали к зданию, взорвали банкомат, вытащили из него 162 тысяч рублей и скрылись. При этом взрывом они повредили входной тамбур, общий ущерб составил 2,4 млн рублей.

На второе преступление банда решилась уже в мае 2016 года. Так же ночью грабители приехали к зданию аптеки на улице Ворошилова, где находился банкомат, и взорвали его, но скрыться с деньгами не успели, поскольку среагировавшие на взрыв сотрудники правоохранительных органов задержали их на месте преступления.

В ходе расследования было установлено, что лидер преступной группы в феврале 2016 года вместе с подельником (который не был потом причастен к взрывам банкоматов) ограбил в Кемерове автозаправку, забрав у кассира дневную выручку в сумме более 300 тысяч рублей.

Приговором суда все трое участников банды были признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и с незаконным проникновением в хранилище». Двое рядовых участников преступного сообщества получили по два года колонии, лидер группы, признанный виновным ещё и в грабеже, приговорён к трём годам колонии.

Напомним, в 2013 году в Новосибирске грабитель ночью взорвал банкомат прямо в здании банка и похитил 2 млн рублей.