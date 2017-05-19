В Новосибирской области заморозки в выходные дни прекратятся, придёт тёплая погода — температура воздуха повысится до +19–25 °С, рассказал корреспонденту Сиб.фм 19 мая пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации гидрометцентра, 20 мая температура воздуха в Новосибирской области в ночные часы составит от +4 °С до +9 °С. В восточных районах области могут быть заморозки до —2 °С. 21 мая ночная температура повысится до +5-10 °С. Днём температура воздуха повысится до +19–25 °С.

«Погода будет определяться перестройкой атмосферных процессов на зональные юго-западные составляющие воздушных масс, — пояснил Ренад Ягудин. — Поэтому мы ждём ослабления заморозков, повышения температуры воздуха и в ночное, и в дневное время».

Ренад Ягудин отметил, что 20 мая в некоторых районах области возможны дожди, а 21 мая осадки прекратятся.

Напомним, 16 мая 2017 года синоптики предупредили новосибирских дачников о заморозках и мокром снеге.