Зампред Правительства РФ Аркадий Дворкович открыл новый бизнес-корпус ТГУ

Зампред Правительства РФ Аркадий Дворкович открыл новый бизнес-корпус Томского государственного университета, в котором будет располагаться Институт экономики и менеджмента, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «ТАСС».

В новом институте будут реализоваться программы магистратуры, пост-магистратуры, аспирантуры, повышения квалификации, дополнительные образовательные программы по актуальным направлениям бизнеса.

«Мне кажется, здесь комфортно, современно, созданы все условия, чтобы получать качественное образование. Институт экономики и менеджмента, думаю, способен помочь специалистам войти в жизнь XXI века с такими знаниями и навыками, которые позволят им быть успешными, быть лидерами», — передаёт агентство слова Аркадия Дворковича.

Новый корпус разработан совместно с международными консультантами по аналогии с современными бизнес-школами. Его площадь составляет 4,6 тысячи м², в нём расположены 11 аудиторий, в каждой из которых есть от 20 до 100 мест. Кроме того, в корпусе есть два амфитеатра, коворкинг-центры для работы в малых группах, компьютерные классы, копицентр, кафе и библиотека, где книги будут выдаться автоматически с помощью смартфона.

«Институт будет работать на премиум-сегменте рынка экономики и менеджмента для корпоративного сектора: у нас уже есть договорённости с рядом крупных корпораций, — рассказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский. ——В России они также будут востребованы. Выпускники института могут успешно работать в крупных компаниях, банках, органах власти, а также получат знания, необходимые для открытия и развития собственного бизнеса».

Институт экономики и менеджмента был создан в 2016 года в результате объединения факультета экономики, международного факультета управления и Высшей школы бизнеса ТГУ.

Напомним, что в августе 2015 года кот по кличке Ништяк выиграл в конкурсе и удостоился чести первым зайти в новый корпус Новосибирского госуниверситета.