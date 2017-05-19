Жители Иркутска угнали «Волгу» и толкали её по дороге

Жители Иркутска толкали по дороге угнанную с парковки «волгу», пока их не задержала полиция, узнал корреспондент Сиб.фм 19 мая из сообщения регионального управления МВД.

17 мая в 01:00 в районе остановки «Посёлок энергетиков» сотрудники полиции задержали двух жителей Иркутска, которые толкали автомобиль ГАЗ—33102. Увидев полицейских, молодые люди попытались убежать. Одного сотрудники правопорядка задержали возле машины, второй успел пробежать несколько сотен метров, но тоже был пойман.

Мужчины объяснили сотрудникам полиции, что украли автомобиль с парковки, которая находится недалеко от того места, где их поймали. Хозяйка автомобиля узнала об угоне от полицейских.

В утношении злоумышленников следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы. Молодые люди уже были судимы за имущественные преступления.

Напомним, что в ноябре 2015 года житель Барнаула угнал автомобиль, чтобы приехать на допрос по делу об угоне.