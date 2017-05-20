«Абстрактный кабинет» художника-авангардиста Эль Лисицкого воссоздан в Новосибирске

Выставочное пространство художника-авангардиста Эль Лисицкого воссоздано с помощью современных технологий в новосибирской галерее «Арт Ель», узнал корреспондент Сиб.фм 20 мая из сообщения Goethe Institut.

19 мая в пространстве «Арт Ель» открылся проект «демонстрацьёнсраум», посвящённый творчеству русского авангардиста Эль Лисицкого. Посетители увидели пустое пространство галереи, по которому они ходили с камерой мобильного телефона.

Концепция Абстрактного кабинета была разработана Эль Лисицким в качестве пространства для демонстрации в 1926-1927 годах для музея в Ганновере. В дизайне экспозиционного помещения были воплощены представления музее современного искусства: интерактивность, мобильность, играющие активную роль во взаимодействии со зрителем. Связь между содержанием экспозиции и её формой достигалась за счёт использования динамических стен, ширм и движущихся механизмов, а также сложного освещения. Фактически зритель сам решал, на что и как ему смотреть, а что спрятать подальше.

«Абстрактный кабинет служил выставочным залом для работ современных художников, скульпторов и дизайнеров — Пита Мондриана, Фернана Леже, Пабло Пикассо, Наума Габо, Владимира Татлина и других, — говорится в сообщении Goethe Institut. — Спустя 10 лет после появления Абстрактный кабинет был разрушен национал-социалистами, позже — несколько раз реконструирован, чаще на основе фотографий пространства, ставших, с одной стороны, „слепком“ прежних состояний кабинета, а с другой — матрицей для новых его версий в настоящем и будущем».

На основе старых и современных фотографий исследовательской группой Высшей школы изобразительных искусств города Брауншвейг было создано мобильное приложение «демонстрацьёнсраум». Оно делает возможным виртуальное посещение кабинета и «путешествие» по различным версиям этого пространства.

Специально к российской премьере проекта в Новосибирске приложение было переведено на русский язык. Гостем мероприятия стал один из кураторов проекта в Германии, искусствовед, стипендиат докторской программы Высшей школы изобразительных искусств Брауншвейга (Германия) Филипп Зак. Выставка продлится до 11 июня. Посетителям предлагают прийти со своим гаджетом или взять на прокат у организаторов.

Напомним, что мае 2015 года открылась выставка о немецкой субкультуре 80-х в Новосибирске.