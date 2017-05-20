Должница выдала себя за собственную мать из-за кредита в Новосибирске

Должница в Новосибирске заявила судебному приставу, что родила в 10 лет, чтобы не платить долг по кредиту, узнал корреспондент Сиб.фм 20 мая из сообщения пресс-службы регионального управления службы судебных приставов.

В отделе судебных приставов по Калининскому району Новосибирска находилось дело в отношении женщины по кредитной задолженности около 30 тысяч рублей.

Судебные приставы пришли по адресу неплательщицы. Открывшая дверь женщина представилась матерью должницы, при этом отказалась предъявить какие-либо документы.

На вопрос о возрасте женщина назвала цифру на 10 лет больше возрасты должницы. «У вас появилась дочь, когда вам было всего 10 лет?», — спросил пристав. «Да, так получилось, такие нравы были», — ответила женщина.

Она пыталась мешать описи имущества, прибывший наряд полиции обеспечил возможность ареста имущества и заставил должницу показать паспорт. За препятствие требованиям приставов на женщину был составлен административный протокол по статье 17.14 КоАП РФ.

Теперь имущество должницы будет реализовано, если она в течение 10 дней не погасит задолженность.

Напомним, что в ноябре 2016 года судебный пристав из Томской области представился «подругой детства», чтобы поймать должницу.