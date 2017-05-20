 

Марка автомобилей Mitsubishi официально вернулась в Новосибирск

 20 мая, 12:51
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Марка автомобилей Mitsubishi официально вернулась в Новосибирск
Фото Михаила Фишера

Бренд Mitsubishi в Новосибирске теперь представляет компания «Фастар»: на открытие дилерского центра приехали представители Mitsubishi Motors из Японии во главе с президентом компании Наоя Накамуро, передаёт корреспондент Сиб.фм 20 мая по итогам мероприятия.

«Новосибирск — один из крупных городов России и один из самых стратегических городов для нашей компании. Именно поэтому мы решили усилить наши позиции в городе своим новым представителем — дилерским центром Mitsubishi «Фастар», — рассказал Наоя Накамуро.

Бренд Mitsubishi появляется в Новосибирске в четвёртый раз. Первым эту марку представлял екатеринбургский холдинг «Автолэнд-Сибирь», затем — группа компаний «СЛК Моторс». Осенью 2013 года был открыт дилерский центр Mitsubishi ГК «МАКС Моторс», закрывшийся осенью 2016.

Теперь его представляет компания «Фастар». Сами японцы уверены, что рынок продаж новых машин вновь оживает. Наоя Накамуро отметил, что в целом продажи Mitsubishi в России за апрель выросли на 9 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

«Благодаря активным действии ООО „ММС Рус“ в 2017 году мы надеемся значительно увеличить продажи нашего бренда», — добавил президент компании. Он также уточнил текущее положение по развитию модельной линейки автомобилей Mitsubishi в России. Помимо популярного среди жителей Сибири внедорожника Pajero, японцы делают ставку на кроссовер Outlander.

«Mitsubishi Outlander — наиболее важный для нас автомобиль в России: в 1 квартале 2017 года его продажи увеличились на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так же, как и Pajero Sport, — это одна из ключевых моделей. В начале июня 2017 года на рынок России выйдет модель Pajero IV. Ещё мы рассчитываем вернуть на рынок России одну некогда популярную модель — компактный кроссовер Mitsubishi ASX. До 2014 года эта модель была второй по объёмам продаж в России. Однако в 2015 году в силу ряда обстоятельств мы приостановили ввоз этой модели в Россию», — пояснил Наоя Накамуро.

Во время церемонии открытия дилерского центра Mitsubishi «Фастар» состоялась презентация внедорожника Pajero Sport нового поколения в версии с дизельным двигателем.

Напомним, в апреле 2015 года происходили заметные изменения на новосибирском авторынке — продажи новых моделей упали почти на 50 %.

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