 

Новосибирск попал в новый клип The Prodigy

 20 мая, 08:06
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирск попал в новый клип The Prodigy
Иллюстрация — кадр из клипа The Prodigy

The Prodigy опубликовали видео, снятое во время гастролей в Новосибирске и Екатеринбурге, сцены живого исполнения смонтированы с видами городов, узнал корреспондент Сиб.фм 20 мая из канала группы на YouTube.

В 2016 году группа совершила свой первый гастрольный тур по России. Помимо Новосибирска и Екатеринбурга, The Prodigy выступили в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве.

Клип создан на основе концертной версии песни Their Law, записанной во время гастрольного тура по России, в видеоряде использованы виды новосибирского железнодорожного вокзала, оперного театра, улиц города, театра «Глобус». Видео смонтировано в черно-белом варианте.

Публикация клипа связана с новым гастрольным туром по России. В 2017 году The Prodigy посетит Пермь, Уфу, Воронеж и Краснодар.

Электронное трио The Prodigy — признанный лидер биг-бита, группа основана в 1990 году. Their Law — композиция британских бунтарей появилась в 1994 году.

Напомним, что в мае новосибирский фотограф снял клип для солиста группы «Торба-на-Круче».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11 мая, 12:32 • репортаж

Театр начинается с жеста

О том, какая мимика у переводчиков во время спектакля и как сложно тренировать мозг с помощью жестового языка, рассказали корреспонденту Сиб.фм в новосибирском театре «Глобус».
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
 29 марта, 11:27 • статья

Культурные центры, в которых хочется побывать

Проект «Городской конструктор» в партнёрстве с институтом Стрелка: как в российских городах в самых неожиданных пространствах возникают культурные центры.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
 8 мая, 11:03 • новость

Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Новосибирской области

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы, днём 8 мая по Новосибирской области ожидается сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду.
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
присоединяйтесь!
    