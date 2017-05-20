Новосибирск попал в новый клип The Prodigy

The Prodigy опубликовали видео, снятое во время гастролей в Новосибирске и Екатеринбурге, сцены живого исполнения смонтированы с видами городов, узнал корреспондент Сиб.фм 20 мая из канала группы на YouTube.

В 2016 году группа совершила свой первый гастрольный тур по России. Помимо Новосибирска и Екатеринбурга, The Prodigy выступили в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве.

Клип создан на основе концертной версии песни Their Law, записанной во время гастрольного тура по России, в видеоряде использованы виды новосибирского железнодорожного вокзала, оперного театра, улиц города, театра «Глобус». Видео смонтировано в черно-белом варианте.

Публикация клипа связана с новым гастрольным туром по России. В 2017 году The Prodigy посетит Пермь, Уфу, Воронеж и Краснодар.

Электронное трио The Prodigy — признанный лидер биг-бита, группа основана в 1990 году. Their Law — композиция британских бунтарей появилась в 1994 году.

Напомним, что в мае новосибирский фотограф снял клип для солиста группы «Торба-на-Круче».