 

ДТП с участием детей и смертельным исходом произошло в Омске

 21 мая, 16:00
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ДТП с участием детей и смертельным исходом произошло в Омске
Фото с сайта globallookpress.com

Восемь человек, из них четверо детей, пострадали в автокатастрофе в Омске, виновник аварии погиб, узнал 21 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Омской области.

Утром 21 мая произошло ДТП с участием двух иномарок и пассажирской «ГАЗели» на улице Волгоградская. По предварительным данным, водитель Honda не справился с управлением и протаранил ехавшую впереди Toyota, после этого Honda вылетела на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси. В сообщении отмечается, что микроавтобус двигался не по маршруту.

Водитель Honda, 32-летний мужчина, скончался на месте. Водитель «ГАЗели» и семь пассажиров доставлены в больницу, среди пострадавших есть дети — трёхлетняя девочка и мальчики двенадцати, шести и пяти лет.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в апреле водитель школьного автобуса проигнорировал просьбу учителя и выехал на переезд под Омском.

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