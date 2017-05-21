ДТП с участием детей и смертельным исходом произошло в Омске

Восемь человек, из них четверо детей, пострадали в автокатастрофе в Омске, виновник аварии погиб, узнал 21 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Омской области.

Утром 21 мая произошло ДТП с участием двух иномарок и пассажирской «ГАЗели» на улице Волгоградская. По предварительным данным, водитель Honda не справился с управлением и протаранил ехавшую впереди Toyota, после этого Honda вылетела на встречную полосу и столкнулась с маршрутным такси. В сообщении отмечается, что микроавтобус двигался не по маршруту.

Водитель Honda, 32-летний мужчина, скончался на месте. Водитель «ГАЗели» и семь пассажиров доставлены в больницу, среди пострадавших есть дети — трёхлетняя девочка и мальчики двенадцати, шести и пяти лет.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в апреле водитель школьного автобуса проигнорировал просьбу учителя и выехал на переезд под Омском.