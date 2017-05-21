 

Ремонт теплотрасс на месяц сузит некоторые дороги в Новосибирске

 21 мая, 12:13
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Ремонт теплотрасс на месяц сузит некоторые дороги в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Движение транспорта в центре Новосибирска будет ограничено с 21 мая по 21 июня в связи с плановыми и аварийными ремонтными работами, узнал 21 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра мэрии города.

С 21 мая по 20 июня будет сужена проезжая часть Октябрьской магистрали на пересечении с улицей Серебренниковской по чётной стороне на 12 метров, по нечётной — на семь метров. Улицу Серебренниковская на пересечении с Октябрьской магистралью сузят на шесть метров.

С 21 мая по 21 июня ограничивается движение на участках улиц Салтыкова-Щедрина и проспекта Димитрова: проезжая часть проспекта Димитрова на пересечении с улицей Салтыкова-Щедрина будет сужена на 3,5 метра. Движение по Салтыкова-Щедрина на пересечении с проспектом Димитрова будет закрыто.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом тепловой камеры, который проведёт компания «ТеплоЭнергоСтрой».

С 19 мая по 31 мая ограничено движение по улице Советской в районе дома № 52, проезжая часть сужена на 4,5 метра. Причиной послужил аварийный ремонт теплотрассы компанией «СИБЭКО».

Напомним, мэрия также ограничила движение транспорта на шести улицах в центре Новосибирска.

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