Сергей Полунин пообещал открыть танцевальную школу поклонникам балета в Новосибирске

Новосибирский оперный театр стал одной из ключевых площадок фильма-биографии о Сергее Полунине. Известный танцовщик балета рассказал о создании школы Polunin Project и фонда поддержки талантливых детей, узнал 19 мая корреспондент Сиб.фм из группы кинотеатра «Победа» «Вконтакте».

Всемирно известный танцовщик балета Сергей Полунин рассказал о работе в автобиографическом фильме на премьерном показе «Танцовщика» в Победе 18 мая.

«Полунин сказал ,что не планирует переезжать в США, так как в России » больше дел и лучше пока побыть тут". Он планирует открыть школу балетного мастерства PoluninProject и сейчас разрабатывает концепцию. Сергей также готов учредить собственный фонд помощи талантливым детям«, — рассказал сотрудник кинотеатра «Победа», присутствовавший на встрече.

Сергей Полунин не стал скрывать от поклонников балета, что любит сниматься в кино —"это как детское волшебство«. Танцовщик также любил смотреть фильмы в «Победе», когда жил в Новосибирске.

Представленный фильм — третья премьера " Победы" среди историко-биографических лент о русском балете. Ранее 12 мая состоялась премьера документальной картины «Большой» режиссёра Валерия Тодоровского о жизни крупнейшего театра страны. А 6 мая состоялся показ видеопостановки балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке Вячеслава Самодурова. Отметим, что спектакль был признан лучшим в прошлом театральном сезоне и получил главную театральную премию «Золотая Маска».

Этому событию предшествовал перформанс новосибирских танцоров Эламана Махмудова и Татьяны Копаневой. Участники окунули ноги и руки в краску и очертили траектории своего танца, картину увидели больше сотни горожан по пути с работы домой.

Перед артистами была поставлена задача нарисовать «Танец», запечатлеть траекторию движений, импровизировать с новым форматом. Сделав фотографию в Instagram с хэштэгом #танцы_вПобеде, зрители могли принять участие в розыгрыше билетов на фильм «Большой», премьера которого состоялась 11 мая.

Напомним, что телеканал «Россия» пригласил единственный в стране коллектив танцоров с ДЦП на шоу "Танцуют все!«.Иркутский театр современного танца Владимира Лопаева «PROдвижение» представил современную хореографию в исполнении танцоров с инвалидностью.