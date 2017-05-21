 

СО РАН изменило порядок выбора председателя

 21 мая, 14:05
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СО РАН изменило порядок выбора председателя
Василий Фомин. Фото с сайта www.sbras.info

Президиум утвердил новое положение об избрании председателя СО РАН, теперь кандидатов могут выдвигать не только отделения наук, но и группы учёных, узнал 21 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Наука в Сибири».

Положение было переработано президиумом вслед за Российской академией наук. Согласно старой редакции, кандидата на пост главы СО РАН выдвигали отраслевые Объединённые учёные советы, теперь своего кандидата смогут предложить группы членов Академии численностью от 15 человек. Следует отметить, что Российская академия наук принимает кандидатуры от групп составом от 50 человек и больше.

«Мы долго обсуждали эту цифру, и пришли к числу, аналогичному среднему составу наших ОУСов (объединённых учёных советов. — прим. Сиб.фм): таким образом, авторитетность выдвижения уравнивается», — прокомментировал решение председатель комиссии Василий Фомин.

В сентябре состоятся выборы главы Сибирского отделения РАН, уже известны имена четырёх кандидатов, это академики: Сергей Алексеенко, Игорь Бычков, Павел Логачёв и Валентин Пармон.

Нынешний глава Александр Асеев уже выразил пожелания своему преемнику, особо отметив три пункта: добиваться неукоснительного и полного соблюдения ФЗ-253; организовать возвращение в подведомство Академии наук ряда институтов, работающих по проблематике стратегического значения, а также повысить организационно-правовой статус РАН до уровня госкорпорации или государственного научного центра.

Напомним, в марте глава СО РАН утверждал, что Академия наук пала жертвой интриг.

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