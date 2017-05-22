Беглый преступник из Киргизии пересёк границу в Новосибирской области

Карасукский районный суд Новосибирской области рассмотрит дело гражданина Киргизской Республики о незаконном пересечении границы РФ с непогашенной судимостью за убийство, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Гражданин Киргизской Республики Руслан Асанджанов пойдёт под суд за нарушение государственной границы РФ. Зампрокурора Карасукского район утвердил обвинение по части 2 статьи 322 УК РФ («Пересечение Государственной границы РФ при въезде в Российскую Федерацию иностранным гражданином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для виновного не разрешен по законам РФ»).

По данным следствия, гражданин Кыргызстана А. А. Акбаров изменил свои паспортные данные и получил документ республики на имя Руслана Асанджанова. Под этим именем он дважды въезжал в Россию, зная о запрете въезда и выезда из РФ, утверждают в прокуратуре.

Поводом для разбирательства стало постановление заместителя Министра юстиции России от 10 марта 2016 года, документ запретил А. А. Акбарову въезд в страну из-за наличия судимости за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Акбаров был заключён под стражу, уголовное дело рассмотрит Карасукский районный суд.

Напомним, что крупнейшую партию патронов пытались вывести машинисты поезда из Бурятии в Монголию. Грузовой поезд, следовавший в Монголию, вёз 37 500 контрафактных патронов для спортивного оружия.