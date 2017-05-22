Дело о загрязнении питьевой воды в Кемеровской области передано в суд

Руководство «Водоканала» города Тайга Кемеровской области пойдет под суд, генерального директора и главного инженера следователи обвиняют в том, что они скрывали информацию о некачественной питьевой воде, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения регионального управления СК.

В январе 2017 года жители Тайгинского городского округа обратили внимание на то, что питьевая вода стала мутной и приобрела специфический запах. Свои опасения и предположения они описали на одном из интернет-сайтов. Следователи взяли 25 проб питьевой воды в разных местах и в разное время, их направили на химическое исследование. Оно показало, что в воде превышен предельно допустимый уровень концентрации марганца и фенола, вода была опасна для здоровья людей, непригодна для употребления в пищу. Директор «Водоканала» должен был информировать об этом население и службы, для того, чтобы ликвидировать опасность.

Потерпевшими следствие признало восьмерых человек, четверо из них — дети до шести лет. Директора предприятия отстранили от должности. Уголовное дело возбужденно по пункту «б» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет»), и части 1 статьи 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей»). Максимальное наказание по этим статьям лишение свободы на срок до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

«Интерфакс» ранее сообщал, что в марте 2017 года жители Тайги провели флешмоб у здания мэрии. Они принесли порядка 50 бутылок с грязной питьевой водой. В апреле 2017 года специалисты Росприроднадзора выявили два источника загрязнения воды: частично разрушенную дамбу в Яшкинском районе и производителя снеков «КДВ Групп», отходы которого без очистки сбрасывались в реку Яя.

Пресс-служба мэрии Тайги сообщила, что согласно последним исследованиям пробы воды соответствуют нормам.

Напомним, что в декабре 2016 года жительница Красноярска нашла в помидорах с рынка формальдегид и метанол.