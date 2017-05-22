Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку, сообщила корреспонденту Сиб.фм 22 мая руководитель содружества «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина.

В ночь с 20 на 21 мая Мария Лапоногова ушла из дома. Родителям она сказала, что вернётся через три минуты, и исчезла. Дома девушка оставила телефон и украшения. Родители обнаружили записку с прощанием.

Сотрудники полиции и волонтёры из «Поиска пропавших детей» ищут девушку. В ориентировке указано, что рост у девушки — 160-165 см, тёмные волосы ниже плеч, глаза тёмно-карие, над губой справа родинка. Мария Лапоногова была одета в зелёную куртку с капюшоном, чёрные спортивные штаны и кеды.

«Пока предположительно жива, — сказала корреспонденту Сиб.фм Оксана Василишина. — Мы ждём запись камер видеонаблюдения с места, где её видели в последний раз».

Напомним, в марте 2017 года красноярские волонтёры нашли пропавшую в Новосибирске 14-летнюю школьницу в торговом центре Красноярска.