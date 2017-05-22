Фильм новосибирского режиссёра Звягинцева вошёл в лидеры рейтинга Каннского фестиваля

Картина новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стала лидером рейтинга кинокритиков 70-го Международного Каннского фестиваля, сообщает 22 мая «Интерфакс» со ссылкой на журнал Screen.

С 17 по 28 мая проходит 70-й Международный Каннский фестиваль. 22 мая журнал Screen опубликовал рейтинг кинокритиков, который возглавил фильм «Нелюбовь» новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева.

«Нелюбовь» набрала 3,2 балла. Больше всего очков картине отдали критики из России, США, Италии и Великобритании. Второе место разделили картины «Квадрат» Рубена Остлунда и «Мир, полный чудес» Тодда Хейнса — критики присудили им по 2,7 балла. На третьем месте — фильм «120 ударов в минуту» Робина Кампийо, набравший 2,5 балла. Рейтинг фильмов формируется на фестивале ежедневно на основе отзывов кинокритиков из разных стран мира.

Двухчасовая картина «Нелюбовь» рассказывает о кризисе семейной жизни людей, которые прожили в браке больше 10 лет и теперь находятся на распутье. Оба завели отношения на стороне и жаждут поскорее начать жизнь с чистого листа. Погрязнув в бесконечных ссорах, родители забывают о своём 12-летнем сыне Алёше. И однажды, не выдержав очередной перепалки родителей, он уходит из дома.

Фильм «Нелюбовь» выйдет в российский прокат ориентировочно 1 июня. Возможно, в этот же день Андрей Звягинцев лично представит фильм в новосибирском кинотеатре «Победа». Представители кинотеатра пока не называют точную дату премьеры, поскольку на момент публикации новости картина не получила прокатного удостоверения.

Международный Каннский кинофестиваль является одним из старейших (задуман в 1939, впервые проведён в 1946 году) и самых престижных в мире кинематографических фестивалей. Проводится каждый год в конце мая во французском курортном городе Канне.

Напомним, 18 мая 2017 года кинокритики в Каннах встретили фильм новосибирского режиссёра Андрея Звягинцева «Нелюбовь» овациями.