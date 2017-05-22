 

Кандидат в депутаты от «Единой России» предложила переименовать Барнаул в Путинберг

 22 мая, 11:12
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Кандидат в депутаты от «Единой России» предложила переименовать Барнаул в Путинберг
Фото с сайта barnaul.org

Кандидат в депутаты городской думы Барнаула Марина Чаузова выступила с инициативой переименовать столицу Алтайского края в честь президента, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе кандидата «ВКонтакте».

Предложение прозвучало во время дебатов, посвящённых программе развития коммунального хозяйства. «Я хотела бы предложить переименовать наш город... А что? В честь лидера. У нас есть лидер в России. Несменный. Даже лидер не только России, но и всего мира. Вот сами подумайте, с 99-го года по настоящее время, если анализ произвести, смотрите, как Россия с колен поднялась. Может быть, в честь этого лидера и переименоваться? Например, Путинберг или Путинград», — озвучила свою стратегию повышения эффективности в сфере коммунального хозяйства Чаусова.

Скриншот со страницы интернет-приёмной Марии Чузовой «ВКонтакте»

Она пояснила, как новое имя города поможет решить поднятую на дебатах проблему: «Барнаул станет с колен, и развитие будет всесторонним: и коммунальное хозяйство, и люди добрее станут, и бюджет города будет достаточным».

Напомним, в 2016 году Жириновский предлагал переименовать Новосибирск в Новониколаевск.

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