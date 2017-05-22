Летняя жара пришла в Новосибирск

В Новосибирской области в ближайшие дни установится по-летнему жаркая погода, дождей не предвидится, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения Западно-Сибирского УГМС.

С 22 по 24 мая, по данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Новосибирской области ожидается жаркая погода.

Температура воздуха будет равняться +27-29 °С. Осадков не предвидится, южный ветер будет достигать 5-10 м/с. Метеорологи предупредили о возможном возгорании травы в парках и лесах.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска попросили жителей при обнаружении пожара обращаться по телефону 051.

Напомним, на прошлой неделе, с 15 по 17 мая, в Новосибирскую область пришло резкое похолодание, сопровождающееся мокрым снегом и заморозками до −4 °С.