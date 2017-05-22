 

МЧС признало четыре региона Западной Сибири неблагоприятными из-за паводка

 22 мая, 16:11
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МЧС признало четыре региона Западной Сибири неблагоприятными из-за паводка
фото с сайта globallookpress.com

На территории Сибири подтоплено 24 жилых дома, порядка 500 приусадебных и дачных участков, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Неблагоприятная паводковая ситуация наблюдается в Томской, Омской, Новосибирской областях и Алтайском крае, однако угрозы жизням людей нет.

Особенно пострадал Черлакский район Омской области. На территории посёлка Затон разлился Иртыш, в результате подтоплен 21 жилой дом и 56 приусадебных участков. Из посёлка чуть меньше 20 человек уехали к родственникам, остальные, по сообщению спасателей, отказываются от эвакуации. В Затон подвозится чистая вода и продукты. На подтопленных участках отключено электричество. Работают временные пункты размещения вместительностью до 200 человек. Гидрологи прогнозируют спад воды к концу недели.

На севере Омской области большая вода ожидается с 27 по 31 мая, для предотвращения разрушительных последствий сотрудники МЧС укрепляют дамбу и помогают населению подготовить к паводку дома в Усть-Ишимском районе.

В городе Рубцовске Алтайского края с начала апреля было подтоплено около 2 тысяч участков и 209 жилых домов. Однако, как сообщают спасатели, сейчас в воде остались только три частных жилых дома и несколько сотен участков.

В Томской области от воды пострадали дома и участки в Колпашевском и Чаинском районах, на данный момент подтоплено порядка 30 участков. Спасатели укрепляют берега рек, возводят дамбы из мешков с грунтом и оказывают адресную помощь населению.

В Новосибирске остаются подтопленными около 30 дачных участков садового общества «Геолог» в Первомайском районе. Известно, что уровень воды в Оби падает, поэтому режим работы Новосибирской ГЭС пока меняться не будет.

Вторую волну паводка в регионах Сибири ожидают после 25 мая.

Напомним, в феврале синоптики спрогнозировали возможность повторение самого мощного паводка в истории Новосибирска.

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