 

Мужчина погиб под завалами обрушившегося цеха «Сибиркой губернии» в Красноярском крае

 22 мая, 12:39
подходящие темы
Мужчина погиб под завалами обрушившегося цеха «Сибиркой губернии» в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при обрушении неработающего цеха «Сибирской губернии» в Красноярском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения краевого следственного комитета.

По предварительным данным, 21 мая 38-летний житель Сосновоборска взял сварочный аппарат и поехал на своём автомобиле на территорию производственных помещений, где раньше находился цех птицефабрики «Сибирская губерния».

По одной из версий, мужчина хотел срезать металлические уголки — в это время в цехе обрушилась крыша и его придавило упавшей конструкцией. Погибшего под завалалом нашли родственники.

Следователи проведут проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы выяснить причину смерти мужчины.

Напомним, что в июле 2014 года здание старого химзавода обрушилось на проезжую часть в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 мая, 07:00 • интервью

Чип не нужен

Надо ли вживлять под кожу биочип и каким будет человек будущего? Корреспондент Сиб.фм поговорила с Евгением Черешневым, который называет себя сторонником цифровой демократии, о кибербезопасности, больших данных и свободе.

Девять дней в апреле: Питер после теракта

 13 апреля, 15:57 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 1 марта, 11:40 • репортаж

Шлифуют историю

Корреспондент Сиб.фм побывал на Колыванском камнерезном заводе и первым увидел иконы, подобных которым нет нигде в мире.
самое популярное
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
 15 мая, 10:58 • новость

Дожди и заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области заметно похолодает, будут идти дожди, а в некоторых районах ожидаются заморозки до —4 °С.
присоединяйтесь!
    