Мужчина погиб под завалами обрушившегося цеха «Сибиркой губернии» в Красноярском крае

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины при обрушении неработающего цеха «Сибирской губернии» в Красноярском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения краевого следственного комитета.

По предварительным данным, 21 мая 38-летний житель Сосновоборска взял сварочный аппарат и поехал на своём автомобиле на территорию производственных помещений, где раньше находился цех птицефабрики «Сибирская губерния».

По одной из версий, мужчина хотел срезать металлические уголки — в это время в цехе обрушилась крыша и его придавило упавшей конструкцией. Погибшего под завалалом нашли родственники.

Следователи проведут проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы выяснить причину смерти мужчины.

Напомним, что в июле 2014 года здание старого химзавода обрушилось на проезжую часть в Новосибирске.