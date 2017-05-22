Новосибирское УФАС возбудило три дела о завышении цены при гособоронзаказе

Антимонопольная служба Новосибирска впервые начала расследование нарушения закона со стороны монополий оборонной промышленности в Сибири, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Оборонные предприятия завысили цену по трём госконтрактам при гособоронзаказе, считают в новосибирском управлении Федеральной антимонопольной службы. Три уголовных дела возбуждены в отношении предприятий в Сибирском федеральном округе.

По признанию сотрудников УФАС, одно из производственных предприятий Новосибирска в три раза завысило начальную цену контракта относительно рыночных цен на металлопродукцию. Прокуратура Новосибирской области обратила внимание на завышенную стоимость контракта и дала повод для работы антимонопольного ведомства.

Публичная закупка стоимостью свыше 100 млн рублей привлекла внимание Красноярского УФАС и новосибирских коллег ведомства. Формально требования были соблюдены, но фактически стоимость услуг по контракту была выше рыночной, утверждают антимонопольные агенты.

«На сегодняшний момент нами возбуждено три дела по статье 8 закона № 275 „О гособоронзаказе“. Могу сказать, что это сделано впервые, ранее дела по нарушению статьи восьмой 275-го закона не возбуждались», — прокомментировал замдиректора управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.

Напомним, что Министр обороны РФ Сергей Шойгу проконтролировал выполнение гособоронзаказа на авиационном заводе имени Чкалова 21 марта.