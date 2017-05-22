Поезд сбил насмерть бежавшего от огня медвежонка в Красноярском крае

Тело трёхмесячного медвежонка в колее пути нашли красноярские железнодорожники на перегоне Тинская — Решоты, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Управления транспорта МВД по Сибирскому федеральному округу.

На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции совместно с охотоведом. Оперативники в ходе проверки выяснили, что трехмесячный медвежонок погиб от столкновения с поездом в километре от станции Тинская.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в этот день на данном отрезке пути в Нижнеингашском районе железнодорожники также видели взрослую медведицу с тремя медвежатами. Предположительно, животные вышли на железную дорогу, спасаясь от лесных пожаров, разгоревшихся в соседней Иркутской области.

Напомним, в 2015 году 3241 животное погибло при лесных пожарах в Забайкалье.