 

Пожар в Новосибирской области унёс две жизни

 22 мая, 12:42
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Пожар в Новосибирской области унёс две жизни
фото с сайта globallookpress.com

Супружеская пара погибла во время ночного пожара в собственном доме в посёлке Сузун Новосибирской области, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного комитета по Новосибирской области.

Пожар, унёсший две жизни, начался 22 мая в 02:00. Пожарную службу вызвали соседи. Возгорание произошло в одной из надворных построек, однако огонь быстро распространился и перекинулся на жилой дом.

По предварительной версии следствия, причиной пожара послужило замыкание электропроводки. Огнём уничтожены баня и гараж, сам дом сгорел частично, только кровля и веранда. Спавшие 47-летний хозяин дома и его 42-летняя супруга предположительно погибли от отравления углекислым газом.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

Напомним, в апреле семья с двумя детьми погибла при пожаре в жилом доме в Новосибирской области.

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