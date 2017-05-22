 

Россельхознадзор не пустил черешню без документов в Новосибирскую область

 22 мая, 12:04
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Россельхознадзор не пустил черешню без документов в Новосибирскую область
фото с сайта globallookpress.com

Россельхознадзор отправил обратно в Среднюю Азию 145 тон овощей и черешни, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства.

Перевозчики из Республики Казахстан и Кыргызской Республики пытались провезти на территорию Новосибирской области овощи и черешню для реализации местному потребителю.

Груз состоял из 20 тонн казахстанской свежей моркови, 19 тонн узбекской и 20 тонн казахстанской свежей черешни, 42 тонн киргизского и 40 тонн казахстанского репчатого лука, а также 2 тонн казахстанских кабачков.

Когда продукция проходила контроль, сотрудники Россельхознадзора установили, что на упаковках овощей отсутствовала маркировка, а партия узбекской черешни перевозилась, в том числе, и без соответствующих документов.

Руководствуясь требованиями международного карантинного законодательства, ведомство распорядилось вернуть груз отправителю в Республику Казахстан и Кыргызскую Республику.

Напомним, в феврале сотрудники Россельхознадзора сожгли на Алтае 20 тонн грецких орехов из США.

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