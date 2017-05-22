Шестилетняя девочка шагнула с зонтом из окна четвёртого этажа в Кузбассе

В Кемеровской области шестилетняя девочка после просмотра фильма шагнула из окна четвёртого этажа с зонтом, как одна из героинь, следователи проводят проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения регионального управления СК.

18 мая 2017 года в городе Берёзовский прохожие нашли ребёнка, лежащего на земле возле жилого дома. Они вызвали скорую помощь и полицию. Девочку доставили в местную больницу с многочисленными ушибами и переломами. На месте падения следователь обнаружил раскрытый зонт, спицы которого были вывернуты вверх. Отмечается, что жизни ребёнка ничего не угрожает.

По предварительным данным, девочка живёт вместе с бабушкой и дедушкой. В тот день за ней следил дед. Накануне ребёнок посмотрел фильм, главная героиня которого летала с зонтиком. Когда дедушка ненадолго оставил девочку дома одну, она надела туфли, взяла зонт и решила испытать увиденный способ полёта. Следователи выясняют причины и обстоятельства несчастного случая.

Напомним, что мае 2017 года трёхлетний ребёнок засмотрелся на самолёт и выпал из окна пятого этажа в Кузбассе.