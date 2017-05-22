Тувинский полицейский отказался пустить груз контрафактной водки за взятку в полночь

Сотрудник ГИБДД Республики Тыва не пустил четыре тысячи бутылок с неизвестным спиртом в грузовике и отказался брать взятку в 9,4 тысячи рублей, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Республики Тыва.

Тувинский прокурор направил уголовное дело о попытке подкупа сотрудника МВД в суд. Обвиняемым по статье 30 и части 3, статье 291.2 части 1 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере не больше десяти тысяч рублей») стал пассажир грузовика Сергей Васильев.

По данным прокуратуры, 6 марта 2017 года сержант полиции Менги Серен на 711-м километре автодороги М-54 «Енисей» остановил грузовик «Исудзу». Проверка выявила 200 картонных коробок в будке автомобиля, внутри каждой из которых было 20 бутылок прозрачной жидкости с запахом спирта. Инспектор ГИБДД разъяснил водителю, что грузовик вместе с грузом будет отправлен на штрафстоянку.

По данным следствия, в полночь 7 марта 2017 года пассажир грузовика Сергей Васильев сел на заднее пассажирское сиденье патрульной автомашины «Лада Гранта». Несмотря на предупреждения сержанта полиции Серена, Васильев положил 50 банкнот на сумму 9 400 рублей на панель возле ручного тормоза.

Инспектор отказался от денег и сообщил о факте дачи взятки в дежурную часть пункта полиции № 7 межмуниципального отдела МВД РФ «Кызылский». Прокуратурой Пий-Хемского района Республики Тыва утверждён обвинительный акт и с уголовным делом направлен в суд. Васильева ожидают судебное разбирательство и наказание за преступление.

Напомним, борец с коррупцией в Забайкалье получил срок за взятку от бутлегеров из Красноярска. В ходе судебного разбирательства было установлено, что Жеребцов ещё в 2012 году получил взятку в виде денег и услуг имущественного характера на сумму более 2,4 млн рублей.