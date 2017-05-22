Водитель Skoda сбил светофор вместо пешехода в центре Новосибирска

Водитель седана снёс светофор на Красном проспекте в Новосибирске: очевидцы обвиняют в происшествии пешехода, перебегавшего дорогу на красный сигнал, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 21 мая на перекрёстке Красного проспекта и улицы Крылова. По информации подписчика группы, её спровоцировал пешеход, перебегавший дорогу на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля Skoda Octavia, избегая столкновения с человеком, вылетел на обочину и сбил светофор.

«В результате аварии светофор был разбит, а автомобиль получил серьёзные повреждения и задымился: для предотвращения возгорания пришлось применить огнетушитель. Человек перебегавший дорогу не пострадал, и судя по всему с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Позже на странице группы появилось видео с камеры наблюдения, на записи видно, что помехой на дороге стал не пешеход, а белый автомобиль.

Напомним, что 19 апреля житель Кемерова с роликом, в котором он уронил светофор, попал в шоу «Вечерний Ургант».