Военные перебросили новосибирские вертолёты в Таджикистан

Вертолёты Ми-8 и Ми-24 переброшены с новосибирской авиабазы Толмачёво в столицу Таджикистана на учения «Душанбе — Антитеррор», узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения пресс-службы Центрального военного округа.

30 мая стартуют учения «Душанбе — Антитеррор», которые координирует Антитеррористический центр СНГ. Из Новосибирска в Душанбе военные перебросили две пары вертолётов Ми-8 и Ми-24 на тяжёлом транспортном самолёте Ан-124-100 «Руслан».

«В ходе учений экипажи отработают сопровождение колонн на маршах, доставку грузов, эвакуацию условно раненых, а также нанесение ударов по караванам, складам, лагерям и другим объектам условного противника», — сообщили в пресс-службе.

На учениях совместная группировка войск при поддержке авиации отработает методы борьбы с незаконными вооружёнными формированиями и антитеррористической защиты важных объектов, а также проведут условную миротворческую операцию в горно-пустынной местности.

В сообщении также отмечается, что ранее на аэродром Айни в пригороде Душанбе приземлилось звено фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые совершили перелёт с южно-уральской авиабазы Шагол.

Напомним, в сентябре 2016 года военные учения в Крыму на четыре часа задержали новосибирские самолёты.