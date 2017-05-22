Житель Новосибирска получил «синтетику» по почте

Жителя Новосибирска задержали после того, как он получил наркотики, отправленные ему по почте из Китая через Нидерланды, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения сибирского таможенного управления.

Сотрудники сибирской оперативной таможни возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Новосибирска, который получил по почте наркотики. Мужчина получил «синтетику» в международном почтовом отправлении, которое доставили в Россию из КНР транзитом через Нидерланды.

Посылка находилась в машине задержанного, припаркованной около одного из домов в Кировском районе Новосибирска. В ней было три пластиковых пакета с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это синтетические наркотики, общей массой около 19 граммов.

Уголовное дело возбудено по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в крупном размере»). Максимально наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, что в октябре 2014 года житель Новосибирска отправлял синтетические наркотики в утюгах.