Житель Омска попал в финал юмористического шоу на телеканале «ТНТ»

Житель Омска Илья Шведов попал в финал шоу «Открытый микрофон» на телеканале «ТНТ» с шуткой про отечественный автопром и родителей, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из передачи канала.

Илья Шведов по прозвищу Швед попал в финал шоу, он шутил на тему отечественных автомобилей, обратив внимание зрителей на названия автомобилей «Лада» Xray и Granta.

«Я подумал, что Xray переводится с английского как рентген. Я понимаю, что насчёт „АвтоВАЗа“ было много шуток, но „Лада рентген“. Я подумал, что общего может между быть рентгеном и отечественным автопромом, кроме того, что там и там нужно находиться в свинцовых трусах», — пошутил комик.

Шоу «Открытый микрофон» проходит в формате соревнования четырёх команд, наставниками которых выступили Руслан Белый, Тимур Каргинов, Юлия Ахмедова и Слава Комиссаренко. Они выбирают комиков и помогают им подготовиться к выступлению. К концу программы из каждой команды выбывает один участник. Наставник Шведа выбирал между ним и 26-летним Максимом Евдокимовым из Курска. Тимур Каргинов сделал выбор в пользу жителя Омска, который попал в финал.

Напомним, что в декабре 2012 кемеровский школьник покорил жюри шоу «Танцы» на телеканале «ТНТ».