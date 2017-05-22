 

Жители Красноярска установили рекорд России по объятьям

 22 мая, 08:44
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Жители Красноярска установили рекорд России по объятьям
Фото с сайта globallookpress.com

Жители Красноярска в фанпарке «Бобровый лог» установили рекорд России по объятьям: в акции приняли участие 438 человек, узнал корреспондент Сиб.фм 22 мая из сообщения агентства «ТАСС».

Акция прошла 21 мая: она посвящена началу набора волонтёров на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года. Всего планируется набрать пять тысяч человек.

«Сегодня в фанпарке 438 человек, которые заранее зарегистрировались на сайте „Бобровый лог“, одновременно обняли друг друга в честь старта набора волонтёров, красноярцы выстроились в шеренги и обнялись», — сказал сотрудник дирекции Универсиады агентству.

Рекорд фиксировался видеокамерой с квадрокоптера. Также для фиксации результата в Красноярск специально приехал официальный эксперт Книги рекордов России по Центральному федеральному округу Леонид Сенаторов.

Фанпарк «Бобровый лог» — всесезонный парк спорта и отдыха в Красноярске, находится на границе с заповедником Столбы. Он является официальным спортивным объектом универсиады, там будут проводиться соревнования по горнолыжному спорту.

Напомним, что в мае 2016 года красноярские депутаты почти вдвое увеличили бюджет Универсиады 2019 года.

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