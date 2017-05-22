 

Жительница Иркутской области украла пожертвования на лечение больного раком ребёнка

 22 мая, 18:36
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Жительница Иркутской области украла пожертвования на лечение больного раком ребёнка
Фото с сайта asi.org.ru

Сотрудники полиции задержали жительницу Усть-Илимска Иркутской области, которая подозревается в краже из супермаркета ящика с пожертвованиями на лечение больного раком двухлетнего мальчика, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы УМВД по Иркутской области 22 мая.

В полицию о краже ящика с благотворительными деньгами сообщила жительница Усть Илимска, которая добровольно занимается оказанием социальной помощи.

«Она рассказала, что из супермаркета, расположенного по улице Мира, исчезла урна с благотворительными денежными средствами, собранными жителями Усть-Илимска на лечение двухлетнего мальчика, больного раком», — говорится в сообщении пресс-службы.

На место происшествия выехали участковые. Они опросили очевидцев, просмотрели записи камер видеонаблюдения, которые установлены в супермаркете.

По горячим следам полицейские задержали 47-летнюю женщину. Отмечается, что она ранее неоднократно попадала в «поле зрения полиции». Женщина признала вину. Сумму украденных из урны денег пресс-служба не озвучила. Сейчас сотрудники полиции решают вопрос о составе преступления и возбуждении уголовного дела.

Напомним, в марте 2016 года красноярский студент украл со счёта однокурсника-сироты 390 тысяч рублей.

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