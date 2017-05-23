Детям из детских домов Новосибирска помогут выбрать профессию

Благотворительный фонд «Солнечный Город» запустил проект «Шаг в будущее», чтобы помочь подросткам из новосибирских детских домов выбрать профессию, узнал корреспондент Сиб.фм 23 мая из сообщения фонда.

«Солнечный Город» запустил проект «Шаг в будущее» совместно с благотворительным фондом «Открывая горизонты» (Москва) и сервисом выбора карьеры «Пункт Б», чтобы помочь подросткам из детских домов определиться с будущей профессией.

«Большинство детей из детских домов не знают, какую профессию выбрать после выпуска из учреждения. Рядом нет близких взрослых, которые бы дали совет, а знаний о мире профессий очень мало. Поэтому 90 % ребят поступают в учебное заведение, „где проще учиться“ или „за компанию“, а после окончания долго не могут найти работу по специальности и по душе», — рассказала заместитель директора фонда «Солнечный город» Анна Волкова.

В проекте участвуют три учреждения: Барышевский и Тогучинский центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и центр помощи детям «Жемчужина».

За время участия в проекте дети больше узнают о профессиях, побывают на производствах, лично пообщаются c представителями разных специальностей и бизнеса.

«Отдельная особенность этого проекта — геймификация. Занятия построены в формате игры, введён рейтинг участников, существует возможность зарабатывать баллы за участие в мероприятиях. Такой подход позволяет подросткам лучше усваивать материал и быть заинтересованными в результате», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в апреле 2017 года детям из детских домов Новосибирска предложили раскрасить фюзеляж самолёта.