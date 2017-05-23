 

Гроза с дождём и штормовым ветром придут в Новосибирскую область

 23 мая, 18:05
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Гроза с дождём и штормовым ветром придут в Новосибирскую область
Фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирской области 23 и 24 мая ожидаются грозы и усиление ветра до 22 метров в секунду, с порывами до 25 метров, узнал корреспондент Сиб.фм 23 мая из сообщения Новосибирского гидрометцентра.

В конце дня 23 мая и 24 мая ожидаются грозы, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25 метров.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — сообщает управление МЧС по Новосибирской области.

23 и 24 мая температура воздуха в Новосибирске составит от +23-25 °С, но 25 мая прогнозируется похолодание до +15 °С. В ночь на 25 мая по северо-западу области ожидаются заморозки до −1 °С.

В Томской области в конце дня 23 мая и 24 мая ожидаются грозы, усиление ветра 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров. В Кемеровской области днём 24 мая ожидаются грозы, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25 метров.

В Алтайском крае в конце дня 23 мая и 24 мая по западу и юго-западу ожидаются грозы, усиление ветра до 17-22 м/с в сочетании с высокой пожароопасностью (4 класса). 26 мая по югу местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса), в Шипуновском и Усть-Калманском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

Напомним, что в июле 2016 года смерч пронёсся во время бури под Новосибирском.

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