Юрист ФБК выдвинул второе обвинение в подлоге против первого вице-губернатора Новосибирской области

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади второй раз обратился в управление СКР по Новосибирской области с заявлением о ещё одном подлоге в декларации первого вице-губернатора региона Юрия Петухова, сообщил 23 мая корреспонденту Сиб.фм старший помощник руководителя ведомства Алексей Максименко.

Редакция Сиб.фм располагает копией заявления. Из него следует, что изначально Петухов не внёс в декларацию о доходах и имуществе за период с 1 января по 31 декабря 2015 года земельный участок площадью 600 квадратных метров.

«...не ранее 26 апреля 2017 года у Петухова Ю. Ф. возник преступный умысел на совершение служебного подлога, реализуя который, он поручил своей подчинённой, начальнику отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Деркач Татьяне Николаевне, создать файл petuhov_2015.docx, содержащий в себе новые сведения о пользовании им земельным участком площадью 600 квадратных метров и 22 мая 2017 года (то есть через один год после публикации сведений за 2015 год) и опубликовать его по адресу http://www.nso.ru/page/20565», — говорится в заявлении Гимади.

Это якобы сделано для того, чтобы создать видимость того, что данный земельный участок был внесён в декларацию за 2015 год.

«Данный факт подтверждается свойствами загруженного файла petuhov_2015.docx, а также специализированного ресурса Декларатор.орг (http://declarator.org/office/224), содержащего в себе сведения о ранее опубликованных сведениях о доходах, в которых данный земельный участок отсутствовал», — написал автор заявления.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 141 УПК РФ, Гимади просит возбудить уголовное дело по факту служебного подлога в отношении Петухова и его подчинённой Татьяны Деркач.

Напомним, первое заявление о подлоге было передано в прокуратуру, так как управление следственного комитета по Новосибирской области не зарегистрировало его как сообщение о преступлении.