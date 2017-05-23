Конфликт красноярской зоозащитницы и сотрудника службы отлова закончился разбитой головой

Заявление в полицию на специалиста фонда «Белка и Стрелка», отлавливающего безнадзорных собак, подала красноярская зоозащитница, входящая в рабочую группу по контролю подрядчика и получила встречную претензию, узнал корреспондент Сиб.фм 23 мая от сотрудника пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Как рассказала вторая участница рабочей группы по контролю подрядчика Наталья Позднякова, работник фонда «Белка и Стрелка» был пьян и препятствовал волонтёру, осуществлявшему контроль в помещении передержки пойманных собак. Он выхватывал мобильный телефон из рук девушки и грубо выставил её из помещения, из-за чего волонтёр получила травму головы, ударившись о конструктивный элемент двери.

На страничке Натальи Поздняковой в социальной сети есть снимок с окровавленной головой светловолосой девушки. Пострадавшая написала на работника передержки заявление в полицию о причинении вреда здоровью.

Причиной для посещения пункта временной передержки стало сообщение о негуманном убийстве отловленной собаки.

«Накануне, в субботу, был произведен незаконный отстрел собаки по переулку Медицинскому дротиком из пневматического ружья, собаки на пункте не оказалось... Местные жители утверждают, что собака была доброй, и стрелял работник службы в спящее животное, которое не проявляло агрессии», — сообщила, опираясь на показания очевидцев, корреспонденту Сиб.фм Позднякова.

В полиции Красноярска сообщили, что принято также заявление от второй стороны конфликта, соучредителя «Белки и Стрелки». Оно содержит просьбу «привлечь к административной ответственности за неадекватное поведение» зоозащитницу, спровоцировавшую драку.

Оба заявления приняты, по данным фактам сотрудники полиция проводят проверку.

Напомним, 15 мая специалисты отлова поймали одну из трёх прибившихся к детскому саду собак в Новосибирске.