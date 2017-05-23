Новосибирская РПЦ возведёт часовню на привокзальной площади

Новосибирская епархия предложила возвести часовню перед зданием вокзала «Новосибирск- Главный», проект согласован архитекторами, узнал 23 мая корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».

Представители русской православной церкви предложили установить часовню рядом с бывшей церковью пророка Даниила. Первая православная церковь Ново-Николаевска находилась рядом со зданием старого вокзала с 1898 по 1930 год, само здание тоже разрушено.

По словам представителей епархии, на месте бывшей привокзальной церкви находится жилой дом по адресу улица Челюскинцев, 3 с магазинами и молодёжным центром «Этаж». Поэтому часовня может быть на привокзальной площади, однако восстанавливать другие разобранные церкви РПЦ не планирует.

«Большинство церквей и часовен в Новосибирске были деревянными. Возводить в современном городе деревянный храм неуместно, тем более на месте бывших церквей возведены другие объекты», — рассказал древлехранитель Новосибирской епархии Вячеслав Шуберт.

Проект рассмотрен и одобрен управлением по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, идёт подготовка визуализации.

«Часовня планируется скорее как указатель, чем место проведения обрядов. Вместе с архитекторами мы уменьшили параметры будущей часовни, настолько, чтобы она попадала в створ улицы Челюскинцев и не загораживала памятник. Это не будет объектом культурного наследия», — признался корреспонденту Сиб.фм глава управления по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Александр Кошелев.

Напомним, что разрушившуюся сельскую школу детям заменит помещение Томской епархии. В здании протекала крыша, что затронуло стены, несущая способность которых сильно снизилась.