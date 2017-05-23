Новосибирские полицейские нашли лося во дворе института в Академгородке

Городские службы Новосибирска вывезли труп крупного лося с территории Института катализа имени Борескова СО РАН, животное предположительно сбила машина, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм в ветеринарной службе Советского района Новосибирска.

Новосибирские полицейские нашли труп крупного лося в верхней зоне Академгородка 20 мая около 10:00. Погибшее животное было обнаружено во дворе Института катализа имени Борескова СО РАН по адресу проспект Академика Лаврентьева, 5.

Специалисты ветеринарной службы Советского района Новосибирска и сотрудники Новосибирского центра по проблемам домашних животных подтвердили информацию корреспонденту Сиб.фм. Труп животного был вывезен для утилизации.

«По всей видимости, молодого лося сбил автомобиль, и он прошёл в сторонку, а затем умер. На нём были ссадины, кровоподтёки. Старожилы Академгородка объясняли, что до застройки через Верхнюю зону проходила звериная тропа», — сообщили Сиб.фм в отделе ветеринарной службы Советского района.

Жители Академгородка каждый год сталкиваются с лосями и другими животными. Со слов специалистов ветслужбы, 5 мая Обское море выкинуло мёртвую косулю. Также лосей можно встретить в наукограде Кольцово и в районе Каинской заимки.

Напомним, 22 мая поезд сбил насмерть бежавшего от огня медвежонка в Красноярском крае.