 

Новосибирские полицейские нашли лося во дворе института в Академгородке

 23 мая, 15:12
были упомянуты
подходящие темы
Новосибирские полицейские нашли лося во дворе института в Академгородке
фото с сайта fresher.ru

Городские службы Новосибирска вывезли труп крупного лося с территории Института катализа имени Борескова СО РАН, животное предположительно сбила машина, узнал 22 мая корреспондент Сиб.фм в ветеринарной службе Советского района Новосибирска.

Новосибирские полицейские нашли труп крупного лося в верхней зоне Академгородка 20 мая около 10:00. Погибшее животное было обнаружено во дворе Института катализа имени Борескова СО РАН по адресу проспект Академика Лаврентьева, 5.

Специалисты ветеринарной службы Советского района Новосибирска и сотрудники Новосибирского центра по проблемам домашних животных подтвердили информацию корреспонденту Сиб.фм. Труп животного был вывезен для утилизации.

«По всей видимости, молодого лося сбил автомобиль, и он прошёл в сторонку, а затем умер. На нём были ссадины, кровоподтёки. Старожилы Академгородка объясняли, что до застройки через Верхнюю зону проходила звериная тропа», — сообщили Сиб.фм в отделе ветеринарной службы Советского района.

Жители Академгородка каждый год сталкиваются с лосями и другими животными. Со слов специалистов ветслужбы, 5 мая Обское море выкинуло мёртвую косулю. Также лосей можно встретить в наукограде Кольцово и в районе Каинской заимки.

Напомним, 22 мая поезд сбил насмерть бежавшего от огня медвежонка в Красноярском крае.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Слетать в космос и вернуться

 16 мая, 13:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
 12 мая, 08:00 • интервью

Байкал поважнее океанов

Может ли женщина-биолог стать морским капитаном? Выпускница НГУ Олеся Ильина доказала, что может. Корреспондент Сиб.фм поговорил с ней о море, экологии Байкала и сыроварении.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
присоединяйтесь!
    