 

Новосибирский студент предстанет перед судом за экстремизм в соцсети «ВКонтакте»

 23 мая, 15:30
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Новосибирский студент предстанет перед судом за экстремизм в соцсети «ВКонтакте»
фото с сайта globallookpress.com

Студент из Новосибирска ответит в суде за размещение в сети материалов, возбуждающих ненависть по расовому и национальному признаку, узнал 23 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении студента первого курса одного из новосибирских вузов. Его обвиняют за размещение в соцсети «ВКонтакте» видеозаписей, нарушающих законодательство по части 1 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, совершённые публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в т. ч. сети интернет»).

Выложенные им в сеть материалы призывают к ненависти и вражде, а также унижают достоинства группы лиц по признакам расы и национальности, утверждает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Молодой человек полностью признал свою вину, уголовное дело передано в Октябрьский суд Новосибирска.

Напомним, в начале мая стало известно, что житель Алтайского края ответит в суде за плохие слова про евреев.

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