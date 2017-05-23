 

Полиция задержала жителя Красноярска за публикацию порно с несовершеннолетними

 23 мая, 16:10
подходящие темы
Полиция задержала жителя Красноярска за публикацию порно с несовершеннолетними
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Красноярска, который подозревается в распространении порнографических видеозаписей с участием несовершеннолетних, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального МВД 23 мая.

По версии следствия, житель Красноярска разместил в открытом доступе на одном из файлообменников городской сети порнографические материалы с участием несовершеннолетних.

Сотрудники отдела «К» обнаружили в квартире мужчины во время обыска системный блок с материалами, содержащими запрещённые видео. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в мае 2017 года министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкалья заявило о создании молодёжного объединения «Кибердружина», которое будет бороться с запрещённым контентом в интернете.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
 11 мая, 07:00 • короче

Короче: «Мой Tele2»

Что такое новая линейка тарифов Теле2 «Мой» и чем они удобны, в формате «Короче» разбирается Сиб.фм.
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
присоединяйтесь!
    