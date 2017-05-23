Полиция задержала жителя Красноярска за публикацию порно с несовершеннолетними

Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя Красноярска, который подозревается в распространении порнографических видеозаписей с участием несовершеннолетних, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального МВД 23 мая.

По версии следствия, житель Красноярска разместил в открытом доступе на одном из файлообменников городской сети порнографические материалы с участием несовершеннолетних.

Сотрудники отдела «К» обнаружили в квартире мужчины во время обыска системный блок с материалами, содержащими запрещённые видео. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, в мае 2017 года министерство образования, науки и молодёжной политики Забайкалья заявило о создании молодёжного объединения «Кибердружина», которое будет бороться с запрещённым контентом в интернете.