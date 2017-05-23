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 23 мая, 18:42
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Попавший в ДТП мужчина ударил фельдшера скорой помощи в Омской области
фото с сайта globallookpress.com

Омские следователи проверят сообщение о нападении пациента на фельдшера скорой помощи, узнал корреспондент Сиб.фм 23 мая из сообщения управления регионального следственного комитета.

По предварительным данным, 22 мая 2017 года легковой автомобиль попал в ДТП на Сыропятском тракте в районе посёлка Ростовка. На место приехала бригада скорой помощи. Когда фельдшер хотела оказать помощь пассажиру, он ударил женщину ногой.

От удара фельдшер упала на спину и получила телесные повреждения. Следователи проводят проверку и устанавливают личность напавшего.

Напомним, что мае омский фельдшер скорой помощи получила побои, пытаясь перевязать нетрезвого мужчину, раненного ножом.

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