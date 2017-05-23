Прокуратура обязала мэрию починить ямы на дорогах Новосибирска

Прокуратура обязала мэрию Новосибирска отремонтировать ямы в районе улиц Промышленной и Комбинатской, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения общественной организации «Гражданский патруль».

Областная прокуратура провела проверку по заявлению активистов «Гражданского патруля». Ведомство обязало мэрию Новосибирска отремонтировать дорожную яму на улице Промышленной в районе домов № 1,1/1, 4. «Новосибирскавтодор» будет ремонтировать дорогу в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту — он должен сделать это до 1 июня 2017 года.

Дорожную яму в районе дома № 1 по улице Комбинатской включили в план ремонта на следующий год. В ответе прокуратуры активистам отмечается, что за последние пять лет этот участок дороги не ремонтировали ни разу. Предварительная стоимость ремонта составила 2,5 млн рублей.

«Добавим, в установленный прокуратурой срок департамент транспорта и благоустроительного комплекса города не устранил выявленные нарушения и был оштрафован. К самой мэрии направлено исковое требование прокуратуры привести автомобильные дороги и средства организации дорожного движения в соответствие ГОСТу», — говорится в сообщении общественной организации.

Прокуратура возбудила дело в отношении департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии по части 27 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль»).

Напомним, что в мае 2017 года яму на дороге в Омской области починили с помощью матраса.