Пропавшая в Красноярске девушка вышла на связь с родителями

Жительница Красноярска Мария Лапоногова, оставившая родителям прощальную записку, вернулась домой, сообщила корреспонденту Сиб.фм 23 мая руководитель содружества «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина.

В ночь с 20 на 21 мая 25-летняя Мария Лапоногова ушла из дома. Родителям девушка сказала, что вернётся через три минуты, после чего бесследно исчезла. Дома она оставила телефон и украшения. Родители обнаружили в комнате записку с прощанием.

Волонтёры и сотрудники полиции начали прочёсывать город в поисках девушки, СМИ распространили ориентировки на неё.

«Мария Лапоногова сама вышла на связь с родителями, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Оксана Василишина. — Мы не стали расспрашивать подробности, почему ушла и где была. Главное, что девушка жива и сейчас находится дома».

Напомним, в июле 2014 года в Томске беременная 19-летняя девушка ушла в женскую консультацию и пропала без вести.