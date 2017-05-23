 

Пропавшая в Красноярске девушка вышла на связь с родителями

 23 мая, 11:08
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Пропавшая в Красноярске девушка вышла на связь с родителями
Фото из группы «Поиск пропавших детей» соцсети «ВКонтакте»

Жительница Красноярска Мария Лапоногова, оставившая родителям прощальную записку, вернулась домой, сообщила корреспонденту Сиб.фм 23 мая руководитель содружества «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина.

В ночь с 20 на 21 мая 25-летняя Мария Лапоногова ушла из дома. Родителям девушка сказала, что вернётся через три минуты, после чего бесследно исчезла. Дома она оставила телефон и украшения. Родители обнаружили в комнате записку с прощанием.

Волонтёры и сотрудники полиции начали прочёсывать город в поисках девушки, СМИ распространили ориентировки на неё.

«Мария Лапоногова сама вышла на связь с родителями, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Оксана Василишина. — Мы не стали расспрашивать подробности, почему ушла и где была. Главное, что девушка жива и сейчас находится дома».

Напомним, в июле 2014 года в Томске беременная 19-летняя девушка ушла в женскую консультацию и пропала без вести.

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