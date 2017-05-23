Семилетний ребёнок спас при пожаре под Красноярском сестру и брата-инвалида

Семилетний мальчик в селе Новобирилюссы Красноярского края вывел из горящего дома сестру и старшего брата-инвалида, узнал корреспондент Сиб.фм 23 мая из сообщения регионального управления Следственного комитета.

Пожар произошёл в частном жилом доме около 21:00. В этот момент в здании находились хозяйка дома, её взрослая дочь и три внука. Возгорание заметил семилетний мальчик, который тут же помог эвакуироваться из дома сестре и брату, но вернуться за матерью и бабушкой не успел, поскольку строение было уже полностью охвачено огнём. Хозяйка дома и её дочь погибли.

По предварительной оценке пожарных, причиной возгорания стало неосторожное курение 62-летней хозяйки. Окончательные выводы должна сделать пожарно-техническая экспертиза, кроме того, опрашиваются жители соседних домов, чтобы прояснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в городе Бердске Новосибирской области жилой дом загорелся из-за оставленной без присмотра свечки — 57-летняя хозяйка дома молилась и уронила горящую свечу, не заметив этого, при этом рядом оказались газовые баллоны.