Сообщение ФБК о подлоге в декларации первого вице-губернатора Новосибирской области проверит прокуратура

Следственный комитет по Новосибирской области не зарегистрировал заявление юриста ФБК о подлоге в декларации первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова как сообщение о преступлении — заявление передано в прокуратуру, сообщил 23 мая корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы ведомства Алексей Максименко.

В начале мая юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал заявление в СК. В нём он сообщил о подлоге, касающемся декларирования квартиры, предоставленной вице-губернатору Юрию Петухову в 2014 году.

«Следственный комитет не усмотрел основания для регистрации его (заявления Гимади — прим. Сиб.фм) как сообщения о преступлении и направил его в прокуратуру», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Максименко.

В прокуратуре подтвердили, что заявление поступило в начале мая, однако проверка ещё не закончена.

«Проверка проводится в месячный срок, но если есть основания для её продления, то она может быть продлена», — уточнили в ведомстве.

Напомним, в начале мая Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области.