 

Томские преподаватели проведут онлайн-занятия по русскому языку для вьетнамских школьников

 23 мая, 08:03
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Томские преподаватели проведут онлайн-занятия по русскому языку для вьетнамских школьников
Фото с сайта globallookpress.com

Преподаватели ТПУ проведут занятия по русскому языку для вьетнамских старшеклассников по скайпу, узнал корреспондент Сиб.фм 23 мая из сообщения Томского политехнического университета (ТПУ).

В рамках совместного проекта ТПУ и Ханойского филиала Института русского языка имени Александра Пушкина (Вьетнам) томские преподаватели проведут онлайн-занятия по русскому языку для вьетнамских старшеклассников.

По словам начальника отдела международного рекрутинга студентов ТПУ Степана Буйкина, во Вьетнаме есть 12 крупных школ, которые специализируются на обучении русскому языку. При этом в таких школах существуют проблемы, связанные с отсутствием носителей языка и языковой среды, в целом.

«Сейчас мы запустили пилотную программу. По ней наши преподаватели уже провели первое занятие для старшеклассников. Занятия имеют практическую направленность, большое внимание уделяется говору. Большой плюс уроков по скайпу с преподавателями ТПУ для ребят в том, что информацию даёт носитель языка, профессионал. Также преподаватель сразу проверяет, как усвоен материал, даёт рекомендации», — рассказал Степан Буйкин.

Занятия будут проводиться раз в неделю. После пилотной версии образовательной программы специалисты планируют запустить широкие трансляции, к которым присоединятся все 12 школ Вьетнама с углубленным изучением русского языка.

Также у школьников появится возможность посетить Летнюю школу ТПУ для продолжения своего обучения и знакомства с университетом. В Центре управления контингентом студентов отметили, что в дальнейшем онлайн-курс русского языка для вьетнамских школьников может быть дополнен отдельными уроками по профильным предметам: физике, математике, химии и информатике.

Напомним, что в марте 2016 года новосибирские школьники разобрали этические проблемы атомной энергетики.

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