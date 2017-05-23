Встреча судимых одноклассников в Кузбассе закончилась грабежом

Полиция Кемеровской области задержала в городе Междуреченске троих ранее судимых 36-летних мужчин, которые собрались на встречу одноклассников, а когда у них закончилось спиртное, напали на прохожего с целью ограбления, узнал корреспондент Сиб.фм 23 мая из сообщения регионального ГУ МВД.

Преступление было совершено 21 мая около полудня. В полицию обратилась женщина, рассказавшая, что возле школы трое неизвестных избивают прохожего. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая застала только потерпевшего. Мужчина рассказал, что на него напали три человека и начали избивать. Злоумышленники забрали у него деньги и пакеты с продуктами и алкоголем, после чего скрылись. Сумма ущерба составила около 8,5 тысячи рублей — оказалось, что незадолго до нападения мужчина получил в микрофинансовой организации кредит, после чего зашёл в магазин за покупками.

Вскоре в результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых бывших одноклассников, которые встретились в выходной день, начали распивать алкоголь, а когда спиртное закончилось решились на грабёж. В качестве жертвы был выбран мужчина, которого они заметили выходящим из микрофинансовой организации.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Максимальная санкция статьи — семь лет лишения свободы.

Напомним, в начале мая в одной из школ Новосибирска родители пожаловались на то, что ученики второго класса пытались выбросить одноклассницу в окно и поджечь ей волосы.