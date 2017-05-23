Житель Новосибирска привёз радиоактивные чехлы в подарок родственникам

Новосибирские таможенники арестовали 12 чехлов на автомобильные сидения и два подголовника, товары из Китая имели повышенный фон радиации, узнал 23 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирской таможни.

Радиоактивные автомобильные чехлы из Китая таможенники обнаружили в багаже новосибирского туриста, его чемодан не прошёл «зелёный» коридор аэропорта Толмачёво.

Экспертиза подтвердила радиоактивность товаров и опасность для здоровья человека, 12 чехлов и два подголовника были изъяты. Владелец багажа пояснил, что купил чехлы для себя и для родственников в Китае. Мужчина добавил, что не ведал, что чехлы могут быть опасны для здоровья.

«Здесь усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ („Незаконное перемещение через границу радиоактивных веществ“)», — подчеркнули в пресс-службе Новосибирской таможни.

Материалы проверки были переданы в полицию. Согласно уголовному кодексу РФ мужчине может грозить от трёх до семи лет тюрьмы за провоз радиоактивных чехлов. Решение о возбуждении уголовного дела ещё не принято.

Напомним, что 19 гаджетов из Китая не пустили в Новосибирск. Семь ноутбуков и 12 планшетов с шифровальными устройствами, отсутствовавших в реестре Евразийской экономической комиссии, возвратили обратно.