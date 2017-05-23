 

Житель Новосибирска привёз радиоактивные чехлы в подарок родственникам

 23 мая, 11:40
были упомянуты
подходящие темы
Житель Новосибирска привёз радиоактивные чехлы в подарок родственникам
фото с сайта 360tv.ru

Новосибирские таможенники арестовали 12 чехлов на автомобильные сидения и два подголовника, товары из Китая имели повышенный фон радиации, узнал 23 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирской таможни.

Радиоактивные автомобильные чехлы из Китая таможенники обнаружили в багаже новосибирского туриста, его чемодан не прошёл «зелёный» коридор аэропорта Толмачёво.

Экспертиза подтвердила радиоактивность товаров и опасность для здоровья человека, 12 чехлов и два подголовника были изъяты. Владелец багажа пояснил, что купил чехлы для себя и для родственников в Китае. Мужчина добавил, что не ведал, что чехлы могут быть опасны для здоровья.

«Здесь усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ („Незаконное перемещение через границу радиоактивных веществ“)», — подчеркнули в пресс-службе Новосибирской таможни.

Материалы проверки были переданы в полицию. Согласно уголовному кодексу РФ мужчине может грозить от трёх до семи лет тюрьмы за провоз радиоактивных чехлов. Решение о возбуждении уголовного дела ещё не принято.

Напомним, что 19 гаджетов из Китая не пустили в Новосибирск. Семь ноутбуков и 12 планшетов с шифровальными устройствами, отсутствовавших в реестре Евразийской экономической комиссии, возвратили обратно.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
 12 мая, 08:00 • интервью

Байкал поважнее океанов

Может ли женщина-биолог стать морским капитаном? Выпускница НГУ Олеся Ильина доказала, что может. Корреспондент Сиб.фм поговорил с ней о море, экологии Байкала и сыроварении.

Когда ветер сдует пепел

 28 марта, 11:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 11 мая, 12:18 • новость

Омский суд довёл до слёз бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Полетаеву

Экс-участница телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева проходит обвиняемой по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, прения по которому начались в омском суде.
 12 мая, 15:57 • новость

Фонд борьбы с коррупцией обвинил в подлоге первого вице-губернатора Новосибирской области

В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступило заявление юриста Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, в котором он сообщает о подлоге, связанном с декларирования квартиры вице-губернатора Юрия Петухова в 2014 году.
 12 мая, 11:43 • новость

Синоптики рассказали о грядущих погодных катаклизмах в Новосибирске

Штормовой ветер и дожди с грозами придут в Новосибирскую область, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
присоединяйтесь!
    