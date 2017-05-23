Житель Томска заплатит 3 тысячи рублей за пролёт квадрокоптера над театром

Владелец квадрокоптера не получил разрешение на полёт над Томским драматическим театром — за это прокуратура привлекла его к административной ответственности, узнал 23 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения транспортной прокуратуры Томской области.

Несанкционированное использование воздушного пространства на высоте 15 метров над драмтеатром в Томске произошло в середине марта. Транспортный прокурор на основании этого факта возбудил дело по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ (Нарушение правил использования воздушного пространства), на данный момент решение по делу принято не в пользу собственника.

В текущем законодательстве России для пользователей беспилотников нет никаких высот, до которых можно летать без получения разрешения. Владелец беспилотника должен был заранее подать заявку и предоставить план полёта в местный орган управления воздушным движением. За правонарушение он заплатит штраф в размере 3 тысяч рублей.

Напомним, иркутские учёные с помощью квадрокоптера будут искать алмазы.